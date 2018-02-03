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Terör mağdurlarının borçlarına erteleme

Hatay ve Kilis'te terör olayları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile çiftçilerin kredi borçları bir yıl ertelenecek. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:43
Terör mağdurlarının borçlarına erteleme

Buna göre, Hatay ve Kilis ile ilçelerinde 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde, terör olayları nedeniyle işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerden doğan borçlarında bir yıl ertelemeye gidilecek.

Esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları için, terör olayları nedeniyle işlerinin veya işletmesinin zarar gördüğüne dair ilgili kamu idaresinden alınan resmi yazıyla birlikte bankaya yazılı müracaat etmeleri gerekiyor.

AA

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