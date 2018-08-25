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Terör örgütü bozguna uğradı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaz kış demeden sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, terör örgütü PKK'nın tüm lojistik desteğini kesti. Türkiye'ye terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktaramayan PKK, büyük bozgun yaşıyor

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:47
Terör örgütü bozguna uğradı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, terör örgütü PKK'nın yurt içine terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarmasını engelledi. Geçen yılın aynı dönemi ile bu yılın ilk 8 ayı karşılaştırıldığında Güneydoğu'daki terör olaylarında azalma meydana geldi. Terörle mücadele operasyonlarının sayısının arttığı söz konusu dönemde etkisiz hale getirilen terörist sayısında ise azalma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, artan operasyonlara rağmen öldürülen terörist sayısındaki azalmayı etkili operasyonlara bağlıyor. Yetkililer, terörist zayiatı ve eylemlerindeki azalmanın Kani Rash ve Hakurk bölgeleri başta olmak üzere sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlarla örgütün yurt içine terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarmasının engellenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Sınır ötesine önemli operasyon

Güvenlik güçleri, son olarak Irak'ın kuzeyine düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK'nın elebaşılarından, KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'i etkisiz hale getirdi.

"Terörle kaynağında mücadele" kapsamında MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984'te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK'nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos'ta ağır darbe indirildi. Operasyona Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilmişti.

Örgüt ayrışıyor

Son dönemdeki başarılı operasyonlarla PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri ortadan kaldırılırken bölücü terör örgütü daha da güçsüzleştirildi. Operasyonlar, örgütte büyük ayrışmalara neden oldu.

Verilen kayıplardan birbirlerini sorumlu tutan bölücü terör örgütü mensupları, kendi aralarında büyük tartışmalar yaşadı. Bu durum, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. İfadelere göre, terör örgütündeki büyük kayıplar nedeniyle teröristler birbirlerini suçlamaya başladı. Bölücü terör örgütü mensupları, silah, mühimmat ve malzeme nakli yaptırdıkları iş birlikçilerinin de kendilerini sattıklarını söyledi. aa
 

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