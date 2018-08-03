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Terör örgütünün para kaynağına darbe

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması için canlarını hiçe sayarak görev yapan güvenlik güçleri, uyuşturucuyla da etkin mücadele yürüterek, terör örgütü PKK/KCK'nın en büyük gelir kaynağını kurutuyor

03 Ağustos 2018 Cuma 16:40
Terör örgütünün para kaynağına darbe

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri operasyonlarla, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren güvenlik güçleri, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanları katleden terör örgütü PKK/KCK'nın en büyük finans kaynağını oluşturan uyuşturucuya karşı da aynı kararlılığı gösteriyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz'da eşini görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan'ı dönüş yolunda şehit edecek kadar gözü kararan terör örgütü, varlığını sürdürebilmek, gerekli olan geliri elde edebilmek için uyuşturucu imal ve ticaretinin her aşamasında yer alıyor.

Bunu kolay ve kazançlı yol olarak gören terör örgütünün uyuşturucu bağlantıları, son zamanlarda gerçekleştirilen terör bağlantılı uyuşturucu operasyonlarıyla da ortaya çıkarılıyor.

Şehir ve kırsaldaki operasyonlarla terör örgütünün eleman temin etmesinin önünü kesen güvenlik güçleri, uyuşturucuya karşı yürüttüğü mücadele sayesinde binlerce masum insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan teröristlerin en büyük gelir kaynağını kurutuyor. 

Güvenlik güçlerince yılın 7 ayında terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde iki bine yakın operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 ton 64 kilo 168 gram eroin, 25 ton 974 kilo 670 gram esrar, 100 kilo 344 gram sentetik uyuşturucu, 89 bin 414 hap, 166 kilo 800 gram morfin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 bin 652 kişiden 664'ü tutuklandı.

Eroinde Van, esrarda Diyarbakır ilk sırada

En önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da uyuşturucuyla kararlı mücadele yürüten güvenlik güçleri, 7 ayda 2 ton 899 kilo 258 gram eroin ele geçirdi. Bölge genelinde en çok eroinin ele geçirildiği kentte gerçekleştirilen operasyonlarda 140 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 128'i tutuklandı. Diyarbakır'da ise 7 aylık dönemde güvenlik güçleri 18 ton 546 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Terör örgütüne yönelik etkin mücadelenin yürütüldüğü, mağaraların kullanılamaz hale getirildiği Diyarbakır'da ele geçirilen uyuşturucular sayesinde terör örgütüne finansal anlamda da büyük darbe vuruldu. AA
 

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Terör
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