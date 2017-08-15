Terör ve işsizliğin çözümü Vatandaşlık Maaşı

İcmal Gençlik Derneği tarafından Afyon’da düzenlenen geleneksel yaz kampındaki oturumda konuşan BTP Genel Sekreteri Dr. Nuri Kaplan, ülkemizin en büyük sorunları olan terör ve işsizliğin ancak Vatandaşlık Maaşı ile çözüleceğini vurguladı.

Dr. Nuri Kaplan’ın çarpıcı konuşmasını siz Yeni Mesaj okurlarının dikkatine sunuyoruz:

“Kadir Has Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan araştırmaya göre, Türkiye’nin en büyük sorunları:

1- Terör

2- FETÖ

3- İşsizlik

4- Hayat pahalılığı

Araştırmaya katılanların % 71.7’si, ayrıca Türkiye’de ekonomik bir krizin var olduğunu söylemiştir.

Bu problemleri sonuçları itibarıyla değerlendirirsek; terör belası ülkemizin bölünmesine, işsizlik de açlığa ve sefalete sebebiyet verebilecek boyutta tehlike arz etmektedir.

Nitekim ülkemizde dolandırıcılık, gasp, hırsızlık, cinayet ve fuhuş gibi suçların zirve yaptığı herkesin malumudur.

İntihar, uyuşturucu kullanımı ve her türlü ahlaksızlık almış başını gitmiştir.

Evlilik yaşı yükselmiş, boşanmalar rekor seviyeye ulaşmış, haciz dosyaları adliye raflarına sığmaz olmuş, cezaevleri hükümlüleri almaz duruma gelmiştir.

Sonuçta, terörü besleyen ve işsizliğin neticesi oluşan her olumsuz unsur topluma tamamen sirayet etmiş durumdadır.

İktidar partisinin ve Meclis’teki diğer partilerin toplumu ve sosyal dokuyu yiyip bitiren bu iki azılı ve kronik problemle ilgili herhangi bir çözümü de bulunmamaktadır. Bu durum önce milletin çürüyüp yok olmasına, ardından da devletin inkırazına sebebiyet verecektir.

İşte tam burada Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasını” sağlayacak bir formüle ihtiyaç vardır. Bu formül, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’a ait olan ve tüm dünyaya malolmuş Milli Ekonomi Modeli (MEM) ve Sosyal Devlet/Milli Devlet projelerinden başkası değildir.

Vatandaşlık Maaşı’nın sonuçlarını irdeleyelim

Bu modelin uygulanmasıyla devreye girecek olan “Vatandaşlık Maaşı”nın doğuracağı sonuçları irdeleyecek olursak;

- Vatandaşlık maaşı tüketimde kullanılacağı için direkt piyasalara yansıyacak ve tüketimi artıracaktır.

- Durgunluk, tüketimsizlik ve talep darlığı bitecektir.

- Tüketim artışı, üretimi tetikleyecek ve böylece ekonomide büyüme yakalanacaktır.

- ‘Ebedi’lik sıfatı devlete kazandırılacaktır.

- Millet olarak üstünlük psikolojisine girmemiz ve kendimize güvenmemiz zaruridir. Bu üstünlük insanlığa hizmettir. Çünkü bizdeki ölçüler insanlığın ölçüleri olduğu zaman insanlık kurtulacaktır.

- Devletimizin bekası, milletimizin istiklali için vatandaşlık maaşı, bu yüzden hayati önemdedir.

- Öte yandan, siyaset, vatandaşlarımıza başka ülke vatandaşı olmasını tavsiye edebilmektedir. ABD ve AB’ye özenen, kimliğinden utanan aşağılık kompleksine girmiş bir kimlik maalesef oluşmuş durumdadır.

- “Ben Türk’üm” ifadesi, yerini acziyet ve zillete bırakmıştır.

- “Kaç-kurtul” mantığıyla beyin göçü önlenemez hale gelmiştir.

- Vatandaşlık maaşıyla beyin göçü engellenecektir. Türkiye bir cazibe merkezi olacaktır.

- Vatandaşlık maaşı, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olduğu için bireye sunulan bir devlet armağanıdır.

- Vergisini veren, hayat standartlarının altında çalışan, sınır boylarında devleti koruyan millet, sadece Türk vatandaşı olduğu için “onur maaşı” alacaktır.

- Türk kimliği üzerinde oynanan oyunlar engellenecektir.

- Beşikten mezara kadar ona sahip çıkan ve zengin-fakir ayırımı yapmadan her vatandaşını taltif eden sosyal devlet ürünüdür.

- Pek çok kimliğin barındığı ülkemizde devlet-millet kaynaşmasının önü açılacaktır.

- Milletin devletine dargınlığı engellenecektir.

- Vatandaşlık maaşı, devletin “Devlet Baba” olarak vatandaşını koruyup kollamasıdır.

- “Bayrağa hürmet edeceksin, bu senin bayrağın; vatana hizmet edeceksin, bu senin vatanın” şuurunun verilmesi kolaylaşacaktır.

- Ev hanımı, işçi, memur, genç, yaşlı, sakat herkes tüketimi güçlendirecektir.

- Üretim artacak, dolayısıyla üretenin devlete verdiği vergi de artacaktır.

- Üreten memnun, tüketen memnun, devlet memnun, herkes memnun olacaktır.

- Yıllık 100 bin TL’nin altında geliri olandan vergi alınmamasını da eklersek; ezilen tüketicinin artan alım gücüyle piyasaya dönmesi piyasayı arzuladığı paraya kavuşturacaktır.

- İstihdam artacak, işsizlik diye bir problem kalmayacaktır.

Hakikatte vatandaşlık maaşı; devletini sevme, kimliğine ve vatanına sahip çıkma projesidir.

Terörü ve işsizliği tamamen sona erdirecek yegâne projedir.

Bu neticeleri somut olarak örneklendirirsek; Güneydoğu Anadolu bölgemizde 5000 TL asgari ücretle çalışan bir baba, 1500 TL ev hanımı maaşı alan bir anne ve 250 TL çocuk maaşı alan 6 çocuklu bir ailenin cebine vatandaşlık maaşını da eklediğimizde bir ayda en az 10.000 TL girecektir. Böyle bir aileden, dağa terörist adayı çıkarmaya hiçbir irade muvaffak olamayacaktır.

Bunların hepsi kaynakların yüzde 23’ü ile hayata geçebilir

Toplumun tamamını ilgilendiren Sosyal Devlet Projeleri’nden sadece üç tanesini ayrıntılı incelersek;

- Asgari ücret 5000 TL

5000 TL x 20 milyon çalışan = 100 milyar TL ayda

100 milyar x 12 ay = 1.2 trilyon TL yılda

- Ev hanımı maaşı 1500 TL

1500 TL x 20 milyon ev hanımı = 30 milyar TL ayda

30 milyar x 12 ay = 360 milyar TL yılda

- Vatandaşlık maaşı 1000 TL

1000 TL x 60 milyon yetişkin = 60 milyar TL ayda

60 milyar x 12 ay = 720 milyar TL yılda

Toparlarsak; Asgari ücret, Ev hanımı maaşı Vatandaşlık maaşının toplamı 2.28 trilyon TL yapıyor.

İşte tam burada Milli Ekonomi Modeli’nde deklare edilen ve Bağımsız Türkiye Partisi’nin parti programında yer alan kaynakları özetle ortaya koymamız gerekmektedir.

KAYNAKLAR:

1- Gayri Safi Milli Hasıla = 2 trilyon TL

2- Yer altı kaynakları (yıllık) = 7 trilyon TL

(3 katrilyon / 1500 yıl = 2 trilyon dolar = 7 trilyon TL)

3- Vergiler = 500 milyar TL

4- Enerji girdileri (75 milyar dolar) = 250 milyar TL

TOPLAM = 9.75 trilyon TL.

SONUÇ:

Asgari Ücret, Ev Hanımı Maaşı ve Vatandaşlık Maaşı toplamı 2.28

trilyon TL.

Kaynaklar toplamı ise 9.75 trilyon TL.

Türkiye’nin sorunları ancak MEM ile çözülür

Kaynakların sadece %23’ü ile yukarıda ifade ettiğimiz ve toplumun tamamını ilgilendiren sosyal devlet projelerinin tamamı kolayca hayata geçecektir.

Özellikle, sahip olduğumuz ve bize 1500 yıl yetecek olan 3 katrilyon dolar değerindeki yer altı kaynaklarımızla Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kıyamete kadar baki kalacaktır.

Milli Ekonomi Modeli dışında kapitalizm veya sosyalizm gibi başka bir ekonomik modelle bu projelerin hayata geçme ihtimali sıfırdır.

Türkiye’nin en büyük sorunlarına geri dönersek; terör, FETÖ, işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz karşımıza çıkmaktaydı. (FETÖ sorunu ayrıca ve detaylı olarak incelendiği için bu araştırma konumuzun dışındadır.)

Netice olarak; en başta terör ve işsizlik olmak üzere; Türkiye’nin ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal, yani tüm sorunlarını çözecek proje Sosyal Devlet/Milli Devlet projesi ve Milli Ekonomi Modeli’dir.

Bu projelerin ve modelin sahibi de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı çok muhterem Prof. Dr. Haydar Baş beyefendidir. Sayın Baş ve projeleri, milletin ve devletin bekası için yegâne sigortadır. Bu durumun, milletimiz tarafından bir an önce anlaşılması ve Sayın Baş’ın iktidara taşınması hayati öneme haizdir.”

SELİM AYANOĞLU/AFYONKARAHİSAR