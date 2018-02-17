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Teröristler Kilis'e 3 roket attı!

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden atılan 3 roket, Kilis'in Kocabeyli köyü yakınlarındaki boş araziye düştü.Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:07
Teröristler Kilis'e 3 roket attı!

Afrin’de öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinden bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın armasının çıkması, iki terör örgütü arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu.

Türkmenlerden oluşan Fatih Sultan Mehmet Taburu’nda YPG’ye karşı gönüllü olarak savaşan Rizeli Murat Kutanis tarafından çekilip paylaşılan fotoğraflar, terör örgütleri YPG ve PKK arasındaki bağı bir kez daha ifşa etti.

Fatih Sultan Mehmet Taburu’nun düzenlediği operasyonda öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinin üzerinde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın arması çıktı.

Öte yandan Afrin’deki bir ilköğretim okulunda bulunan ders kitabındaki haritada, Türkiye’nin Karadeniz bölgesine kadar uzanan Doğu ve Güneydoğu bölgesi sınırları ile İran, Irak ve Suriye’nin bir bölümü Kürdistan olarak gösteriliyor.

Teröristler Kilis'e 3 roket attı!

Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda adım adım yenilgiye uğrayan terör örgütü PYD/PKK mensupları, Kilis'e roketli saldırı düzenledi.

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden atılan 3 roket, Kilis'in Kocabeyli köyü yakınlarındaki boş araziye düştü.Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Güvenlik güçleri, olay  yerinde inceleme yaptı.

Roketlerin düştüğü bölge yakınlarındaki acil sağlık alanı tedbir  amaçlı tahliye edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, olayın ardından Suriye'nin Afrin  bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini hava ve karadan ateş altına aldı. Aynı bölgeye dün de roket düştüğü belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 18.02.2018 03:00
Anahtar Kelimeler:
Zeytin DalıAfrinSuriyeTerörRoketKilis
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