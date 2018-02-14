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Zeytin Dalı Harekâtı, TSK'nın 10'dan fazla noktada eşzamanlı operasyonlarıyla devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamayla operasyonun geldiği noktayı rakamlarla ortaya koydu.

Açıklamaya göre 20 Ocak'ta 72 savaş uçağımızın bombardımanıyla başlayan harekâtta 25 günde 1439 terörist etkisiz hale getirildi. Dağlık coğrafi yapı ve hava koşulları nedeniyle harekât zaman zaman yavaşlıyor ancak operasyon derinlik oluşturularak ve engeller bir bir aşılarak sürüyor.

Teröristlerden kalleşçe taktikler

Harekât esnasında ağır kayıplar veren PYD/YPG'li teröristlerin yitirdikleri bölgelere sızmaya çalışıyor. Bu esnada şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. Öte yandan terör unsurlarının bulunduğu bölgeler, havadan ve karadan ateş altına alınıyor.

Bu arada harekât kapsamında İHA'lar tarafından çekilen görüntüler, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne seriyor.

Bu saldırılar sonucunda Hatay, Reyhanlı ve Kilis'te bugüne kadar 7 sivil öldü, 113 sivil de yaralandı. Saldırıların failleri de İHA'lar tarafından görüntülendi.

Sivil-asker ayrımı yapmıyorlar

Afrin'in batısındaki Cinderes'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist görülüyor.

Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor.

Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.

Türkiye'yi Afrin operasyonu bağlamında 'sivil kayıplar' konusunda sık sık uyaran Batı dünyası, PKK/YPG'nin Hatay, Reyhanlı ve Kilis'te yaptığı sivil katliamını görmezden geliyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı Harekâtı başladıktan sonra 21 Ocak'tan bu yana Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi.

31 şehidimiz var

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentinin terör unsurlarından arındırılarak sınır güvenliğinin sağlanması için 25 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 31 Mehmetçik şehit oldu, 143 Mehmetçik ise yaralandı. Harekâtın başladığı günden bu yana savaş uçaklarımız 627 hedefi imha etti.