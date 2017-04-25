Teröristlerin ininden Belçika tüfeği çıktı

Tunceli Valiliği operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Belçika piyade tüfeği, 1 adet M-1 piyade tüfeği, 768 adet kalaşnikof fişeği, 277 adet HK-33 tüfeği mühimmatı, 269 adet PKM Bixi mühimmatı, 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Belçika piyade tüfeği şarjörü, 49 adet tabanca mühimmatı, 3 kilo C-4 patlayıcı,100 adet fünye, 1 adet kanas şarjörü, 2 adet örgütü simgeleyen bez parçası, 3 adet telsiz, 3 adet cep telefonu, 1 adet silah üstü dürbünü, 3 adet sırt çantası, 6 adet şemsiye, 2 adet akü, 2 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet jandarma kamuflajı, 2 adet hücum yeleği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.



Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

HABER MERKEZİ