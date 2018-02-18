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Teröristlerin kullandığı 'drone' düşürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batı bölgesinde teröristlerce kullanılan bir drone düşürüldü.

18 Şubat 2018 Pazar 14:13
Teröristlerin kullandığı 'drone' düşürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren 1614 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'de teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.

Teröristlerin kullandığı 'drone' düşürüldü

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyetini sürdüren TSK bünyesindeki özel birlikler tarafından, Afrin'in batı bölgesinde teröristlerce kullanılan bir drone düşürüldü.

PYD/PKK ve DEAŞ'lı teröristlerin gözetleme ve sızma girişimlerine karşı koyan TSK unsurları, örgüt mensuplarınca drone aracılığıyla havadan bilgi toplanmasını da engelliyor.

Bu kapsamda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin'in batı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerince kullanılan bir drone tespit edildi.

Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı. Öte yandan, teröristlerden arındırılan bölgelerde çok sayıda çeşitli silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirildi.

Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan, civarda yaşayan sivilleri de tehdit eden çok miktarda anti-personel mayını bulunmuştu. Terör örgütlerinin terk edip kaçtıkları sığınak ve beton mevziler de yine harekat kapsamında ele geçirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TerörDronAfrinZeytin DalıTSKTürkiye
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