Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Bu haber kez okundu.

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edildi
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi için sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi. Elde edilen bilgilere dayanarak jandarma ekiplerince dün el yapımı patlayıcı araması yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki Mindiro Tepe mevkinde yol kenarı ile arazide toprağa gömülü, üzeri küllerle gizlenmiş 2 bidon içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, savcılığın talimatı doğrultusunda patlayıcı madde imha timince emniyetli şekilde infilak ettirilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırİl Jandarma Komutanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100