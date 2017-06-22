Terörle mücadeleye servet harcadık

Terörün ve savaşların maliyetini en çok çeken ülkelerden biri de Türkiye. Küresel Barış Endeksi'nin 2017 yılı raporunda Türkiye, 163 ülke arasında 146'ncı sırada yer aldı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün endeksine göre şiddetin dünya ekonomisine bedeli 14.3 trilyon dolar. Günlük kişi başına şiddet için ödenen miktar 5.4 dolar olurken, dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki (GSYİH) payı ise yüzde 12.6 olarak dikkat çekti.

Şiddetin onda bir azalması halinde ekonomik kaynaklara katkısı 1.43 trilyon dolar olarak hesaplandı. Türkiye'nin satın alma gücü paritesi ile savaş ve terörden zararı ise 197 milyar 388 milyon dolar düzeyinde. Kişi başına yıllık maliyet 2 bin 500 dolar olurken toplam GSYİH içinde Türkiye'ye ekonomik maliyet yüzde 12.2 olarak gerçekleşti.

Enstitünün raporunda Türkiye'nin Avrupa içerisinde 'belirgin bir aykırılık' oluşturduğu belirtildi. Türkiye ayrıca, Danimarka, İsveç ve Fransa'yla beraber, 2015'ten bu yana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin en çok olduğu ülkeler arasında gösterildi.

Raporda ayrıca "serbest bilgi akışında" bir kötüleşme kaydedildiği de vurgulandı.

HABER MERKEZİ