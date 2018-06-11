'Terörle topyekun mücadele ediliyor'

Türkiye'nin terörle topyekun mücadele ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye terörle topyekun mücadele ediyor. Bunun bir proje örgüt olduğu apaçık ortadadır. Kendi iç muhaliflerini temizlemekle başlayan bir süreçle aslında adım attı.

Apo denilen bir karakter oluşturmaya çalıştı. Bunun üzerinden Türkiye içerisinde sürekli, hem Türkiye'nin gücünü hem demokrasisini hem birliğini hem de büyümesini zedelemeye çalışan bir alan oldu. Aynı zamanda Orta Doğu'ya da sirayet etmeye çalıştı. Türkiye dönem dönem kendisinin terörü bitirme kabiliyetini yükseltti." Soylu, geçen yıl PKK'ya ait 1800, bu yıl ise 700 sığınağın imha edildiğini, insansız hava araçlı operasyonlarda ise hiç şehit vermediklerini, son bir haftada Şırnak'ta Bestler Dereler Bölgesi'nde 21 teröristin etkisiz hale getirildiği söyledi. AA