Terörün 2016 bilançosu: 34 bin ölü

ABD'nin Maryland Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Terörizm ve Terörizmden Korunma Konsorsiyumu, terör saldırılarıyla ilgili geniş çaplı bir araştırma yaparak 2016 yılında düzenlenen terör saldırılarını analiz etti.

Araştırmaya göre 2016 yılında dünya genelinde düzenlenen 13 bin 400 saldırıda, saldırıyı yapan teröristler de dahil olmak üzere 34 bin kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sırasında ölen teröristlerin sayısı toplam ölülerin üçte birini buluyor.

Terör 2016 yılında en çok terör örgütü DEAŞ ve ona bağlı terörist grupların dehşet saçtığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da can aldı. Bu iki bölgede teröre kurban gidenlerin sayısında artış kaydedildi. Asya'nın güneyinde terör saldırıları sonucu ölen kişi sayısı üçte bir oranında azaldı.

Terör faaliyetlerinde önemli gerileme kaydedilen ülkelerin başında Pakistan gelirken terörün en çok hedef aldığı bölge ülkesi Hindistan oldu.

Avrupa'da teröre 350 kurban

Küresel terör saldırılarının yüzde 3'ü Doğu ve Batı Avrupa'da düzenlendi. Bu saldırılarda 350 kişi öldü.

Ölü sayısının bir önceki yıla göre artmasına araçlarla düzenlenen saldırılardaki artışın neden olduğu açıklandı. Maryland Üniversitesi uzmanları bu yöntemin yeni olmadığını ancak daha fazla uygulandığı için ölü sayısının artığını açıkladılar.

1970 ve 80'li yıllarda da Avrupa yoğun terör saldırılarına hedef olmuştu. İrlanda'daki IRA ve İspanya'daki ETA adlı örgütler o yıllarda ülkelerinde terör havası estirmekteydi. Avrupa kıtasındaki terör kurbanlarının sayısı 1990'lı yıllarda hissedilir şekilde gerilemiş, 2014 yılından itibaren ise yeniden artmaya başlamıştı.

Türkiye ilk 3'te

2016’da dünyada terör eylemleri önceki yıla oranla yüzde 400 arttı. 2016 yılını İstanbul Boğazı’ndaki eğlence mekânı Reina’ya yönelik terör saldırısında 39 kişinin öldüğü terör saldırısıyla kapatan Türkiye, Irak ve Afganistan'dan sonra en çok terör saldırısının yaşandığı üçüncü ülke oldu.

2016’da 100’e yakın terör saldırısı yaşayan ülkemizde 500'den fazla kişi bu olaylarda hayatını kaybetti. 2000'e yakın kişi de yaralandı. Bu yaralanmaların önemli bir kısmı vatandaşlarda kalıcı engeller bıraktı.