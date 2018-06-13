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Terörün AB'ye faturası 185 milyar avro

2004-2016 yılları arasında yaşanan terör saldırılarının Avrupa Birliği (AB) ekonomisine toplam olarak 185 milyar avroya mal oldu

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:21
Terörün AB'ye faturası 185 milyar avro

2004-2016 yılları arasında yaşanan terör saldırılarının Avrupa Birliği (AB) ekonomisine toplam olarak 185 milyar avroya mal oldu. Avrupa Parlamentosu (AP) Araştırma Servisi tarafından hazırlanan "Terörle Mücadele" raporu yayınlandı. Rapora göre, 2004-2016 yılları arasındaki dönemde terör AB ekonomisine toplamda 185 milyar 431 milyon avroya mal oldu. Terörün, AB Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) toplam maliyeti 179 milyar 811.9 milyon avroyu buldu. Terör saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve altyapı zararları da toplamda 5 milyar 619.3 milyon avroluk bir mali kayba neden oldu.

Terör başta ticaret, doğrudan yatırımlar, ulaştırma ve turizm alanlarını zarara uğrattı. Terörle mücadele amacıyla AB ülkelerinde alınan bir takım tedbirler, bazı toplumsal grupların temel haklarının ihlali gibi sonuçlar ortaya çıkardı. AB üyesi ülkeler arasında terör en fazla maddi kayba Fransa'da neden oldu. Söz konusu dönemde Fransa'ya terörün toplam maliyeti 44 milyar 943.5 milyon avroyu buldu.

Terörün maliyetinde Fransa'yı 44 milyar 384.7 milyon avroyla İngiltere, 42 milyar 721.7 milyon avroyla İspanya, 19 milyar 457.8 milyon avroyla Almanya, 10 milyar 522.3 milyon avroyla Yunanistan ve 8 milyar 161.6 milyon avroyla Belçika izledi. Öte yandan, Slovenya, Lüksemburg, Litvanya ve Letonya'da terörün bir maliyeti olmadı. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Terör
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