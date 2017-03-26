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Ters yönde giden motosiklet arabaya çarptı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ana yolda ters yönde giden motosikletin bir otomobile çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı

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Ters yönde giden motosiklet arabaya çarptı

Dursunbey Sedirkent bölgesi D-230 Balıkesir-Kütahya karayolunda ters yönde ilerleyen Halit Kart yönetimindeki motosiklet, Furkan Ç.'nin yönetimindeki 10 VN 111 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Halit Kart, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi Erhan O. ise ağır yaralı olarak 112 Acil servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erhan O. yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir'e sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

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