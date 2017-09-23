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Tezkere Meclis'te kabul edildi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

23 Eylül 2017 Cumartesi 19:55
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Tezkere Meclis'te kabul edildi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son Güncelleme: 23.09.2017 20:41
Anahtar Kelimeler:
TezkereTbmmSuriyeIrak
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