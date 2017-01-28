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Theresa May'den Atatürk'lü mesaj!

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, Anıtkabir Özel Defteri'ne Atatürk'ün 'Yurtta sulh dünyada sulh' vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarımızı tazeleyelim" satırlarını yazdı. May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'la ayrı ayrı görüştü.

28 Ocak 2017 Cumartesi 16:36
Theresa May'den Atatürk'lü mesaj!

İngiltere Başbakanı Theresa May, göreve gelmesinin ardında ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, önce beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Arslanlı Yol'dan yürüyen May'e İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve diğer yetkililer eşlik etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan May, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ne "Modern Türkiye'nin kurucusunu anmak için bu özel yeri ziyaret etmek büyük bir onur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh dünyada sulh' vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarımızı tazeleyelim" satırlarını yazdı.

Daha sonra İngiltere Başbakanı May Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve May, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Beştepe'deki kabulden sonra Başbakan Binalı Yıldırım tarafından da Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanan May, düzenlenen ortak basın toplantısının ardından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Haber Merkezi

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Theresa Mayden Atatürklü MesajAtatürkTheresa May
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cemal 2017-01-29 17:18:20

Atatürk suz bir Türkiye olamaz. böyle bir niyette hayir olmaz

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