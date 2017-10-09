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THY biletleri iade edilebiliyor

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye bilet değişiklik ve iadeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

09 Ekim 2017 Pazartesi 18:00
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THY biletleri iade edilebiliyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yapıldığı, bu değişikliğin İstanbul aktarmalı yolcuları etkilemediği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul aktarmalı yolcularımız haricindeki, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye arası seyahat edecek, 9 Ekim 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 9 Ekim 2017-31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı T.C. pasaportlu ABD varışlı, ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcularımızın 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri, ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 09.10.2017 18:02
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Son DakikaTHYABD-türkiyeAmerikaTHY Biletleri Iade Edilebiliyor
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