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THY'de üniformalar yenilendi

Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları (THY), Milano merkezli modacı Ettore Bilotta’nın tasarladığı yeni üniformalarının görsellerini kamuoyu ile paylaştı

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:12
THY'de üniformalar yenilendi

Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları (THY), Milano merkezli modacı Ettore Bilotta’nın tasarladığı yeni üniformalarının görsellerini kamuoyu ile paylaştı. Yeni üniformalar İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasının ardından yolcularıyla buluşacak.

Yeni üniformaların tasarımında klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenildi.

THY'ye özel tasarlanan koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan 'flow-akış' deseni, klasik sanatkârların elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde ve yine hat sanatında çokça kullanılan kıvrımların modern dokunuşlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturuldu. İstanbul Boğazı'ndaki akış ve hareketlerden de esinlenilen desen, aynı zamanda, doğu ile batının kesişme noktası İstanbul’un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan yeni kabin üniformalarında renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hakim.

Bu projeye ait bir diğer önemli detay ise bütünsel bir marka tecrübesi yaşatmak adına kabin, kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef üniformalarının tek bir tasarım altında hayat bulması oldu. HABER MERKEZİ
 

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