THY’de tablet yasağı kalkıyor

Arslan, ABD tarafından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden doğrudan uçuşlarda, cep telefonundan büyük elektronik cihazları yolcuların yanlarına almalarına ilişkin yasak uygulandığını hatırlattı. Arslan, 5 Temmuz'da yapılacak bir işlemle yasağın kalkacağını belirterek, "Böylece Türk Hava Yolları (THY) ve Atatürk Havalimanı yasağın kalktığı ilk havalimanı ve havayolu olacak" diye konuştu. Konuya ilişkin muhataplarıyla sık sık görüşerek, tezlerini ilettiklerini ifade eden Arslan, "Sonunda bu noktaya geldiler" dedi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na tomografi tabanlı cihaz konulduğunu belirten Arslan, cihazın kontrollerine yönelik bugün ABD'li yetkililer tarafından teyit gözleminin yapılacağını söyledi. Arslan, şöyle devam etti: "Bu teyit gözlemiyle yasak, Atatürk Havalimanı'ndan ve THY'den kalkmış olacak. Biz, yolcularımızın etkilenmemesi ve doğru bilgilendirilmesi adına hem vaktinde bilgilendirmeler yaptık hem boarding öncesi arındırılmış sahada laptoplarını istedikleri gibi kullanma şansı verdik hem de uçak içinde onlara tablet vererek gerekli kolaylığı sağladığımız için herhangi bir etkilenme olmadı. Bu, uzun soluklu olsaydı ister istemez yolcular, kendileri açısından yeni güzergahlar belirlemeye, alternatif hatları kullanmaya yöneleceklerdi. Dolayısıyla çok uzamamış olması bizim için avantaj. Bu dönemde çok etkilenmedik ama etkilenmemek adına olağanüstü gayret sarf ettik. Devlet Hava Meydanları İşletmemiz ve THY gerekli tedbirleri aldı." AA