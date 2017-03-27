Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından 26 Mart Pazar günü THY'nin taşıdığı yolcu sayısını duyurdu. Bilal Ekşi, "Pazar günü 179.871 yolcu taşıyarak, ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık. #Bahar Geliyor" ifadelerini kullandı. Ekşi'nin bu açıklaması, sosyal medyadaki birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Öte yandan Türk Hava Yolları, Letonya, Litvanya ve Estonya’ya gidiş-dönüş her şey dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunmaya başladı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 27 Mart-15 Nisan'da satın almaları halinde, seyahatlerini 1 Mayıs-30 Haziran'da gerçekleştirebilecekler. AA
THY’den yolcu rekoru
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 26 Mart pazar günü 179 bin 871 yolcuyu taşıdıklarını, böylece ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını bildirdi.
27 Mart 2017 Pazartesi 16:58
Bu haber kez okundu.