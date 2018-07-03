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Ticaret Odasına silahlı saldırı

Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Hasan Ersoy hayatını kaybetti, yaralanan Başkan Devrim Murat Aksoy hastaneye kaldırıldı

03 Temmuz 2018 Salı 16:59
Ticaret Odasına silahlı saldırı

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. TSO binasına gelen S.K, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan Ersoy yaralandı. MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

'Çok kan kaybetmişti'

Öte yandan Ersoy'un ilk olarak kaldırıldığı özel hastanenin doktorlarından Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, Hasan Ersoy isimli hastanın saat 12.15 sularında 112 ekipleri tarafından ateşli silahla yaralanması sonucu kalp ve solunumu durmuş durumda getirildiğini belirterek, "Getirilir getirilmez müdahaleye başladık. Bel altında, sağ ve sol her iki bacakta diz üzeri ve altında birçok giriş çıkış delikleri mevcuttu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hastayı 13.00 civarında kaybettik. Olay yerinde çok kan kaybetmişti, geldiğinde kalp ve solunumu yoktu. Yakınlarının başı sağ olsun" diye konuştu.

'Olay iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor'

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi. Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti: "Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yok. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO'nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor." HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
TicaretOdasıSaldırıHasan Ersoy
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