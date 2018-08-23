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Ticaret savaşı büyüyor.. Çin'den Trump'ı çıldırtacak misilleme

ABD Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumunu Çin ve Rusya'ya karşı da gösteriyor. Trump yönetimi 279 Çin ürününe yönelik gümrük vergilerini yüzde 25 artırdı. Çin de ABD'ye 16 milyar dolarlık vergi misillemesi yaptı. Rusya'dan da açıklama geldi. Rus lider Putin ABD'ye: "yaptırımlarınız işe yaramaz..." dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:11
Ticaret savaşı büyüyor.. Çin'den Trump'ı çıldırtacak misilleme

Dünya ticaret savaşı büyüyor.

Trump yönetimi 16 milyar dolarlık ithalatı kapsayan 279 Çin ürününe daha gümrük duvarlarını yüzde 25 artırdı.

Böylece vergi uygulanan ürünlerin karşılığı 200 milyar doları buldu.

Bu da Çin'den ABD'ye ihraç edilen her iki üründen birinin özel gümrük vergisine tabi olacağı anlamına geliyor.

Çin'den ABD'ye vergi misillemesi

Çin'den misilleme gecikmedi.

Pekin yönetimi toplamda 16 milyar dolarlık Amerikan menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirme kararını yürürlüğe soktu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu ilave vergi hamleleriyle Çin'e karşı önlem almaktan başka bir seçenek bırakmadığı kaydedildi.

“Yaptırımlarınız işe yaramaz, ters teper”

ABD aynı saldırgan tutumu Rusya'ya karşı da gösteriyor.

Son olarak siber saldırılar gerekçesi ile bazı Rus şirketler yaptırım listesine alınmıştı.

Soçi'de basın toplantısı düzenleyen Putin, ABD'nin Rusya karşıtı yeni yaptırım kararlarına ilişkin bir soru üzerine, "Bu tür eylemler, özellikle de Rusya gibi bir ülkeye karşı kullanılıyorlarsa, beyhude çabadır ve istenen amaca da ulaşmaz, ters teper" dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.08.2018 00:30
Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaÇinTürkiyePutinVergi
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