Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97245
ALTIN
188.705
DOLAR
4.6717
STERLİN
6.1729
EURO
5.4400

Ticaret savaşları pahalıya patlayacak

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada küresel ticaret savaşlarının önümüzdeki dönemde giderek büyümesinin küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon ABD doları olabileceği belirtildi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:04
Ticaret savaşları pahalıya patlayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon ABD dolarını bulabileceği uyarısında bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada artan küresel ticaret savaşlarında yeni önlemlerin uygulanmasına ilişkin risklerin arttığı, bu durumun küresel ekonomi üzerinde büyük çaplı etkilerinin olabileceği belirtildi.

ABD’nin Çin’nden yapılan otomotiv sektörüne ilişkin ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının ve ek tarifeler getirmesinin, Çin ve diğer ticaret ortaklarının buna simetrik bir şekilde karşılık vermesinin, NAFTA’nın çökmesinin ele alındığı bir senaryonun küresel ticarette olan etkisinin 2 trilyon doları bulabileceği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada ülkeler arasında karşılıklı ticari adımların küresel ekonomi üzerinde etkisinin büyük olabileceği kaydedildi. ABD hükümetinin ticaret açığını azaltmak amacıyla Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’ya karşı uyguladığı vergi artışlarının küresel ticarete ilişkin gerilimleri artırdığı belirtildi. 

Etki henüz çok küçük

Öte yandan şimdiye kadar ABD başta olmak diğer ülkeler tarafından atılan adımların, ülkelerin ekonomilerinin büyüklükleri dikkate alındığında ortaya çıkardığı etkinin henüz çok küçük olduğu hatırlatıldı. Buna rağmen ABD tarafından atılabilecek yeni gümrük vergisi artışlarının mevcut gerilimleri daha fazla artırarak, daha büyük bir ekonomik etki oluşturabileceği belirtildi. ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma kapsamındaki önlemlerin ABD’de yeni araç ve parçalarına ilişkin olarak 322 milyar dolarlık bir etki oluşturabileceği belirtildi.

Çin’in buna karşılık olarak ABD’den ithal edilecek mal ve hizmetlere vergi artışı getirmesiyle geçen yılın verilerine göre 188 milyar dolarlık bir maliyeti olabileceği, Çin’in ayrıca ABD ile ticaretine tarife dışı engeller de getirebileceği kaydedildi. ABD’nin ilerleyen dönemde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’nden (NAFTA) tamamen çekilebileceği, ticaretteki gerilimin daha da artabileceği vurgulandı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Ticaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin yağış şekli değişti
Türkiye’nin yağış şekli değişti
Yeni düzene KHK'lı geçiş
Yeni düzene KHK'lı geçiş
'Benim gizli ajandam yok'
'Benim gizli ajandam yok'
'Eşdeğer ilaç' orijinal gibidir...
'Eşdeğer ilaç' orijinal gibidir...
İYİ Parti, Millet İttifakı'nın üstünü çizdi
İYİ Parti, Millet İttifakı'nın üstünü çizdi
'Haçlı' saldırılar artışta
'Haçlı' saldırılar artışta
Bal alanları daralıyor
Bal alanları daralıyor
'Haçlı' saldırılar artışta
'Haçlı' saldırılar artışta
Flaş gelişme! Tüm yetkiler artık Erdoğan'da
Flaş gelişme! Tüm yetkiler artık Erdoğan'da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim