Tillerson Ankara'ya gelmeden açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te yaptığı açıklamada IŞİD ile mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin Afrin harekâtının Suriye'nin doğusundaki IŞİD'le mücadeleye zarar verdiğini" söyledi.

Afrin bölgesindeki YPG güçleri, Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı verilen mücadelede ABD'nin en önemli müttefiki sayılıyor. Birliklerin Afrin'e kaydırıldığını dile getiren Tillerson, "bütün tarafları cihatçılarla yapılan mücadele üzerinde yoğunlaşmaya" çağırdı.

"Türkiye'nin sınırlarında terörle mücadele operasyonları düzenleme hakkının olduğunu" söyleyen Tillerson, Suriye misyonu konusunda Türkiye'ye karşı tamamen "şeffaf" davranacaklarını ve "yerel güçleri" desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

IŞİD'i hedef alan büyük askeri operasyonun tamamlanmasının IŞİD'in kalıcı olarak yenildiği anlamına gelmediğini kaydeden Tillerson, IŞİD'i istikrarı tehdit eden büyük bir tehlike saydıklarını söyledi.Türk hükümeti ise ABD'den PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'den desteğini çekmesini talep ediyor.

IŞİD karşıtı koalisyonun 14 üyesinin savunma bakanları da İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Buluşmada Suriye'de yakalanan yabancı IŞİD savaşçılarının nasıl yargılanacağı ele alındı. ABD Savunma Bakanlığı yüzlerce tutuklunun geldikleri ülkelerde yargılanmalarını önerdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada zanlıların tutuklandıkları yerde yargılanmalarını istemişti. Buluşmada İngiltere de aynı yönde görüş bildirdi.

Sınırı PKK ile koruyacak!

Öte yandan Pentagon Suriye’nin kuzeyinde YPG'nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile kurulacak "sınır koruma" gücünde ana odağın Irak ve Suriye sınırı olacağını savundu.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway , "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde IŞİD ile mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi, teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar talep ediyor" dedi.

ABD, Suriye'nin güneyindeki El Tanf bölgesinde bulunan birkaç küçük muhalif grubun yanı sıra DSG'yi de "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.

Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon'un ayrıca Suriye'de "sınır güvenliği" için 250 milyon dolar ayırdıklarını belirtti.

Bu bağlamda ABD'nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı IŞİD savaşçılarının daha önce rahatlıkla geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır" şeklinde konuştu.

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