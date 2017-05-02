Times: Kaygılı Türkler kapağı Yunanistan'a atıyor

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times'da yer alan bir haberde çok sayıda Türk'ün Yunanistan'da iş kurmaya veya konut almaya çalıştığı öne sürüldü.

Haberde ilk olarak İstanbul'da yılbaşında düzenlenen ve 39 kişinin ölümüyle IŞİD saldırısının ardından Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın 'güvenlik kaygıları ve büyüyen siyasi istikrarsızlık yüzünden' artan göçte Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen çok sayıda Türk işadamından biri olduğu belirtildi. Koçarslan'ın Reina'nın kapanmasından sonra yaz sezonu gelmeden Mikonos Adası'nda yeni bir mekân bulmaya çalıştığı öne sürüldü.

Yunan basınının da dikkatini çekmiş

Önde gelen bir gazetenin ön sayfasında "Türkler Mikonos'a hücum ediyor!" başlıklı bir haberin yer aldığı söylenirken, Rodos, Girit ve Paros Adaları'nda da Türk işletmeleri ve markalarında büyük bir artışın kaydedildiği savunuluyor.

Atina'daki emlak şirketi InterCasa'nın Müdürü Mina Bougonikolou, The Times'a yaptığı açıklamada, "Geçen yılki başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye kaynaklı işlerde büyük bir artış oldu ancak referandumun ardından yeni bir dalga geldi. Kaygıları büyük ve Avrupa'da bir ayakları olsun istiyorlar. Ekonomik krizin üzerinden neredeyse 10 yıl sonra Yunanistan'daki emlak fiyatları yüzde 50'ye dek düştü. Yerel halk da Türklerle iş yapmaya giderek artan oranda sıcak bakıyor" şeklinde konuştu.

Atinalı emlakçı Constantinos Arsanoglu da "Kayda değer ölçüde yatırıma açığız. Telefonum susmuyor" dedi. Arsanoglu, 16 Nisan'dan bu yana olası Türk müşterilerden günde 50 telefon aldığını ve bunun oylamanın öncesine kıyasla beş katlık bir artış olduğunu vurgulayarak, "Türklerin birden Yunanistan'a taşınmaya karar vermesi gibi bir durum yok.

Varlıklı, iyi eğitimli yüzde 1'lik bir kesim işler orada kötüleşirse diye bir B planı hazırlıyor. Darbe girişimi, Türkiye'nin elitleri için bir kaynama noktası oldu. Şimdi de referandum, mali ve siyasi belirsizliği daha da arttırdı" diyor.

Bu arada The Times Yunanistan'da 2013'te çok ihtiyaç duyulan yabancı yatırım çekmek için başlatılan Altın Vize programının zengin Çinli, Mısırlı, Lübnanlı ve Rusları hedeflediğini yazıyor. O zamandan bu yana sadece 49 Türk vatandaşına bu vizenin verildiği vurgulanırken, referandumun ardından, Türk vatandaşlarına ait yüzlerce başvurunun değerlendirilmeye başlandığı söyleniyor.

HABER MERKEZİ