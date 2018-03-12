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TIR kuyruğu 14 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

12 Mart 2018 Pazartesi 17:46
TIR kuyruğu 14 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 14 kilometreyi buldu. TIR şoförü Mehmet Hür, yaptığı açıklamada, Bursa'dan yüklediği yükü Almanya'ya götürdüğünü belirtti. Yaklaşık 24 saattir TIR kuyruğunda beklediğini anlatan Hür, "Uzun süredir bekliyoruz ve hala 7 kilometre kuyruk var önümde, neden böyle oluyor anlamıyorum. Soğutuculu tırlara geçiş önceliği veriliyor ama tekstil ve kuru gıda yüklü TIR'lar bile sollama yapıyor.

Yetkililerden bu konuya çözüm getirmesini istiyoruz." diye konuştu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 550 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. 

Anahtar Kelimeler:
TIRKuyrukKapıkuleSınır Kapısı
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