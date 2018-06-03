TIR kuyruğu 21 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 21 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 21 kilometreye ulaştı.

TIR şoförü Yılmaz Seçkin, yaptığı açıklamada, İzmit'ten aldığı yükü Bosna Hersek'e götürdüğünü belirtti. Yaklaşık 24 saattir TIR kuyruğunda beklediğini anlatan Seçkin, çektikleri sıkıntıları anlatıp sorunlarının çözümü için yardım istedi. Şoför Orhan Acar da kuyrukta çok büyük sıkıntılar çektiklerini ifade ederek, "Tuvalet yok, yemek yiyeceğimiz bir yer yok. Sıcakta TIR'ın içinde bekliyoruz saatlerce, çileden başka bir şey değil" dedi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 840 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. AA