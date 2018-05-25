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'TL zayıf, not kırılabilir'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Ülke Notları Yöneticisi James McCormack Türk Lirası'ndaki zayıflığın Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti

25 Mayıs 2018 Cuma 17:34
'TL zayıf, not kırılabilir'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Ülke Notları Yöneticisi James McCormack Türk Lirası'ndaki zayıflığın Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yorumların keyfi politika yapımı olasılığını artırdığını, Haziran seçimleri sonrasında politika öngörülebilirliğinin baskı altına gireceğini belirten kuruluş, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti.

Bu açıklamayı yapan Fitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, Türkiye'de gelecek ay bir faiz artışının daha muhtemel olduğunu belirtti. Kuruluş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına ilişkin erozyonun kredi notuna baskıyı artırdığına da dikkat çekti.

Açıklamada Türk Lirası'nın Pazartesi günü yaşadığı zayıflamaya da vurgu yapılırken, liradaki gerilemenin genişleyen cari açık, çift haneli enflasyon ve politik ve jeopolitik baskılarla ilgili olduğu belirtildi. HABER MERKEZİ

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Tl
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