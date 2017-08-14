Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TMSF'den satılık TV ve radyolar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kuruma devredilen bazı radyo ve televizyon varlıklarını satışa çıkardı.

Bu haber kez okundu.

TMSF'den satılık TV ve radyolar

Varlıklar 14.08.2017-29.09.2017 tarihleri arasında haftalık periyotlarla alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.

TMSF'nin konu ile ilgili ilanına göre, Diyarbakır merkezli Taha Radyo ve Televizyon A.Ş. (Azadi Amed Radyo-Azadi Tv), Jiyan Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (Jiyan Tv),  İzmir merkezli Kanal Otuzbeş Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul merkezli Hira Tv, Radyo Mehtap, Radyo  Küre, Mc Tv,  Samanyolu Haber,  Samanyolu Haber Radyosu,  Samanyolu Tv, Burç Fm, Mehtap Tv, Sem Haber Ajansı, Haber Radyo  Ege, Tuna Shopping Tv, Yumurcak Tv ve Dünya Radyo basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için TMSF'ye devredilen varlıklar ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
TMSFden Satılık TV Ve RadyolarSamanyoluFetöYumurcakMehtap
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hadi 3 hafta önce

Gelde bu ülkeye yatırım yap,

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner100