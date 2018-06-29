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Tokat'ta sıcak hava asfaltı eritti

Tokat'ta 40 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda asfalt eridi

29 Haziran 2018 Cuma 15:02
Tokat'ta sıcak hava asfaltı eritti

Tokat'ta 40 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda asfalt eridi. Tokat-Niksar Karayolu Gümenek mevkiinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi. Asfaltın eridiği bölgede yolun kayganlaşması nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yaklaşık 2 kilometrelik kısımda eriyen asfalt trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sıcaktan asfaltı eriyen yola karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla mıcır tozu atıldı. Öte yandan, sıcak havaya rağmen tarlada 60 lira yevmiye ile çalışmak durumunda olanlar da zor anlar yaşadı. Öğle sıcağında çapa yapan kadınlar şapka takarak çalışmalarına devam etti. Çiftçi Salih Sarı, sıcak havada çalışmanın çok zor olduğunu ifade ederek, "Bu sıcak havada 60 liraya çalışıyorlar. Çalışmasak ne yapacağız, yapacağımız başka iş yok tek çare bu. Sıcaklardan korunmak için şapka takıyorlar" dedi. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Tokat
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