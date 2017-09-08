TOKİ’de neler oluyor?

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TOKİ’deki sorunları soru önergeleri ile TBMM gündemine taşıdı.



Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle yönelttiği yazılı soru önergesinde, konutların kalitelerinin düşük olduğu geç teslimler nedeniyle 2014 yılının Aralık ayına kadar açılan 24 bin 175 davadan 21 bin 289’unu kaybettiği ve bu davalarda vatandaşa 130.1 milyon TL tazminat ödendiği iddialarına açıklık getirilmesini isteyen Gürer, “Bu kadar tazminat ödemeye mahkûm edilen TOKİ'de açılmış soruşturma veya iç denetim var mıdır?



Yok, ise buna sebebiyet verenler ve sorumlular hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? TOKİ gibi istisnai yetkilere sahip bir kurumda inşaat kalitesi düşüklüğü ve geç teslim edilmelerin sebepleri nelerdir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi. Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKÎ) açılan davalar için 6 yılda (2009-2014) 130.479.519,35 TL tutarında tazminat ödendiğini belirterek, “TOKİ'ye yüklenici kusuru sebebiyle açılan davalar yükleniciye ihbar edilmekte ve davanın neticesine göre İdare aleyhine hüküm kurulması halinde rücu davaları açılmaktadır” dedi.



Önergelere verilen yanıtlarda tutarsızlık olduğuna işaret eden Gürer ise TOKİ’nin çok yönlü incelenmesi ve ele alınması gereken bir kurum niteliğinde olduğunu kaydetti. YENİ MESAJ/ANKARA