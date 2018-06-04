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Tonlarca kiraz dalında kaldı

Kiraz üreticileri, fiyatların düşük maliyetlerin yüksek olması nedeniyle zarar etmemek için kirazı dalında bıraktı. Tonlarca kirazı toplamayan üretici bu seneyi zararla geçirdi. Vatandaş ise ağız tadıyla bir kiraz yiyemedi

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:06
Tonlarca kiraz dalında kaldı

Önemli kiraz üretim merkezlerinden Bursa Çeltikçi Mahallesi'nde üreticiler, fiyatların düşük, işçi maliyetinin ise yüksek olması nedeniyle kirazı toplamayıp dalında bıraktı. Geçen yıla göre fiyatı yarı yarıya düşen kiraz, bahçede kilogramı 1 ile 1.50 lira arasında satılıyor. Kirazdan umduğunu bulamayan üretici ise işçi maliyetleriyle birlikte daha fazla zarar etmemek için ürünü dalında bıraktı.

Çeltikçi Mahallesi’nde kiraz üreticiliği yapan Orhan Akkuzu isimli vatandaş, mahallenin yüzde 80’inde kiraz üretimi yapıldığını belirterek şunları söyledi: "İlk başladığımızda Yarımca kirazının kilosunu 5 ila 6 liradan aldılar, ama bu da 1-2 gün sürdü. Ondan sonra fiyatlar düşmeye başladı. Sonra dediler ki kirazı toplama, bırak. 6 lira fiyat da 1 liraya kadar düştü. Kiraz hasadı başladığında işçi bulamıyorsun.

Ürün var ama toplayacak işçi yok. Bir de toptancılar ürünü almıyorlar, 'toplama' diyorlar. Zarar etmemek için kirazı dalında bıraktım, toplamadım. İşçinin günlük yevmiyesi 75 lira. Benim yaklaşık 1 ton kirazım ağaçta kaldı. Kardeşimin daha fazla kaldı. Kiraz üretiminde Napolyon son şans, başka yok. O da bu sene para etmedi. Bu yıl 2- 2.5 lira arasında, geçen yıl 5 liraydı. Bu sene kiraz üreticisi zarar etti. Umudumuz gelecek yıla kaldı." HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Kiraz
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