İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin, "Şu anda yargının hala devam etmekte olan konusu ve konularıyla ilgili konuşmayı ve değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bu, yargıya olan saygımızdır." dedi. Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ile Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı Sözleşmesi'nin imza töreninde basın mensuplarının, damadı Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Kadir Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında yargıyla ilgili ve yargıya intikal etmiş konularda konuşmadığını ifade ederek, "Bu yargıya olan saygımdır ve böyle bir sorumluluktur. Böyle baktım. Bu benim yakınım veya uzağım olsa veya belediyemin herhangi bir konusuyla ilgili dava da olsa. Bunu net olarak ifade etmek istiyorum." diye konuştu. "Kavurmacı ile görüştünüz mü?" sorusunu da Topbaş, "Ben gördüm ama çok fazla değil. Sadece görüşme imkanı oldu ama çok detaylı görüşmedim." diye cevapladı. AA
Topbaş : Doğru bulmuyorum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin, "Şu anda yargının hala devam etmekte olan konusu ve konularıyla ilgili konuşmayı ve değerlendirmeyi doğru bulmuyorum.
05 Mayıs 2017 Cuma 16:09
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