Topbaş : Doğru bulmuyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin, "Şu anda yargının hala devam etmekte olan konusu ve konularıyla ilgili konuşmayı ve değerlendirmeyi doğru bulmuyorum.

05 Mayıs 2017 Cuma 16:09 Bu haber kez okundu.