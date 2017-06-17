Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine teslim olan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında da hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Hüseyin Çapkın ve Ömer Faruk Kavurmacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HABER MERKEZİ
Topbaş'ın damadı ve Çapkın tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında da hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı.
17 Haziran 2017 Cumartesi 17:24
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine teslim olan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı