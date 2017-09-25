Topbaş'ın yerine gelecek isim!

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli TV kanallarının ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Yıldırım, Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına ilişkin bir soru üzerine, sosyal medyada çıkan 'istifa ettirildi' gibi sözlerin niyet okuma olduğunu dile getirerek, istifanın tek taraflı bir irade olduğunu savundu.

Yıldırım, Topbaş'ın yerine kimin geleceğine ilişkin bir soru üzerine, "Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bu hafta sonunda doluyor süre, 10 günlük süre istifadan itibaren. 28 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak, seçim yapacak, bir arkadaşımız görevi, boşalan koltuğu doldurmuş olacak. Muhtemelen ilçe belediye başkanı" ifadesini kullandı.

Bu arada İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı için Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ismi öne çıkıyor.

HABER MERKEZİ