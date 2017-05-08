Trabzon Çamburnu imara mı açılıyor?

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Sürmene Çamburnu’da çıkan orman yangını sonrasında yanan 50 hektarlık alanın yapılaşmaya açıldığı ve buraya villaların yapılmaya başlandığına yönelik açıklamasına cevap verdi.

Bakanlık açıklamasında ilgili anayasal ve yasal mevzuata işaret edilerek, "Bakanlığımızca yanan alanların başka bir gaye ile kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir. Orman yangınlarında zarar gören alanlar yasalarla güvence altına alınmış olup bu alanlar yılı içerinde tekrar ormanlaştırılmaktadır” denildi.

Haluk Pekşen, bakanlığın açıklamasına cevaben şu tezleri ileri sürdü: "Orman Bakanı’na Bodrum'da Güvercinlik Koyu ile ilgili internet ortamında kolaylıkla bulabileceği videoları izlemesini ve fotoğrafları incelemesini tavsiye ederiz. Güvercinlik Koyu’nda 2007 yılında çıkan orman yangınından sonra tekrar yeşillendirilecek denilen ormanlık alanda yükselen oteller yeşillik mi sayılmaktadır.

Acaba bu ‘yeşillik’ neyin yeşilliğidir? Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Güvercinlik Turizm Merkezi' olarak belirlenen ormanlık alan, 2006 yılında turistik tesis yapılması amacıyla üç şirkete 80, 85 ve 95 dönüm olarak tahsis edilmişti. Bölgede 15 Temmuz 2007 tarihinde, üç noktada birden büyük bir yangın çıktı.

Yangında, koruma altındaki söz konusu ormanların yer aldığı 238 hektar alan kül oldu. Bu yangından sonra, yangından zarar gören ormanlık alanın imara açılması ve otellerin yapılmasıyla Anayasanın 169. maddesi ihlal edilmemiş midir? Bu imar hakkı kimlere verilmiştir?"

Çamburnu’nda neler oluyor?

Yeni Mesaj’ın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre Sürmene Çamburnu'nda 15 villa inşa ediliyor. Yerel kaynaklar, villaların bir kısmının inşaatına yangından önce başlandığını vurguluyor.

Ancak Çamburnu'nda yanan 50 hektarlık alanın ağaçlandırılmasına ilişkin şu ana kadar sahada en küçük bir çalışma başlamış değil. Dahası Sürmeneliler, bölgede ağaçlandırma yapılacağına da ihtimal vermiyor.

Arap yatırımcıların ve Arap zenginlerin bölgeye yüksek ilgi gösterdiğini ifade eden yerel kaynaklar, Çamburnu'nda yanan ormanlık alanın bir an önce ağaçlandırılmaya başlanması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan yangından hemen sonra Çamburnu mevkii ile ilgili daha önce bir projenin hazırlandığı ve bunun hayata geçirilebilmesi için yangının çıkarıldığı iddia edilmişti.