Trabzon Havalimanı'nda mucize kurtuluş

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yağışlı havanın etkisiyle ve pilotun park yerine gitmek için pist başında dönüş manevrasını yaparken dikkatsiz davranması göstermesi nedeniyle pistten çıktı.

Denize 25 metre kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat, itfaiye ekiplerinin olaya seri müdahalesi sonucunda güvenli şekilde tahliye edildi. Apron sonuna yakın bir bölgede pisten çıkan uçakta soğutma işlemleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince gerçekleştirildi.

Olayın ardından güvenlik gerekçesiyle uçuşlar durdurulurken kazayla ilgili Trabzon Valiliğince kriz merkezi kuruldu. Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik çalışma başlatıldı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Uçağın oradan alınması, diğer iş ve işlemlerle ilgili her türlü tedbirler alındı, bunlar peyderpey yürütülecek" dedi.

Vali Yavuz, "İlk etapta yapılması gereken yolcularımızın salimen tahliye edilmesi ve yerlerine ulaştırılmasıydı, bunlar da gerçekleştirildi. Çok şükür bir sorunumuz kalmadı. Hastaneye tedbiren başvuranlar var. Onlarda da herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi" diye konuştu.

Mucize kurtuluş

Yolculardan Fatma Gördü, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaptığı açıklamada, olayın piste indikten sonra gerçekleştiğini dile getirerek, "Piste indik, biraz gittik, müthiş bir gürültü oldu, sallanmaya başladık. Yan tarafa yattık, ön taraf aşağı, arka taraf havaya kalktı. Panik oldu, millet bağıran çağıran" ifadesini kullandı.

Yangın çıkmasından korktuklarını dile getiren Gördü, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük, ondan korktuk. Panik yaptı millet. Hamile kadınlar, çocuklar vardı. Uyumuyorduk. Uçağın çakıldığını hissettim ben zaten. Ön taraftaydık, arka taraf tamamen arkaya kalktı. İnsanlar panik yapınca bir şeyler söylendi ama anlaşılmıyor gürültüden. Arka kapıdan çıkın diyor ama herkes birbirinin üstünden geçmeye çalışıyor. Berbat bir durum."

Yolculardan Yüksel Gördü de "O anlar anlatılmaz yaşanır ancak. Bir mucize bizim kurtulmamız. Yanabilirdik, patlayabilirdi, denize uçabilirdik. Çok şükür Allah'ıma buna da şükür. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum." dedi.

Gördü, uçakta kızının da olduğunu ifade ederek, kızının tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Pegasus'tan açıklama

Konuya ilişkin Pegasus'tan, "Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 no’lu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağının, dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Trabzon'daki kaza Pegasus Havayolları'nın bugüne kadarki en ciddi kazası olarak kayıtlara geçti.

Uçak 'pert'

Kaza kırım geçiren uçağın fotoğrafları analiz edildiğinde uçağın motorları ve gövdesi ciddi hasar gördüğünden tamir edilmesinin olanak dahilinde olmadığı görülüyor, uçağın bu nedenle 'pert'e yani hurdaya çıkarılması bekleniyor.

Türk havacılığında son ciddi kaza 2014 yılında Nepal'de yaşanmıştı. THY'ye ait A330 uçak başkent Katmandu'ya indikten sonra pistten çıkmıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmamıştı. Ancak uçak 'pert' olmuştu. Türk havacılığında son ölümlü kaza ise 25 Şubat 2009'da yaşandı.

THY uçağı, Amsterdam'da Schiphol Havalimanı'na iniş esnasında uçağın yerden yüksekliğini gösteren altimetrenin bozuk olması nedeniyle pist yerine toprak alanı inmiş, olayda 4'ü pilot 9 kişi hayatını yitirmişti.

Türkiye'de son ölümlü kaza ise 30 Kasım 2007'de Atlasjet'in Isparta'ya inişte düşmesi sonucu gerçekleşmişti. Kazada uçaktaki 57 yolcu ve mürettebat hayata veda etmişti.

Pistte hata mı var?

Pegasus Havayolları; işadamı Aydın Doğan'ın damadı Ali Sabancı'ya ait. Kazanın ardından Doğan Medya Grubu'na bağlı yayın organlarında yer alan haberlerde özelikle Trabzon Havalimanı'nın pistinde sorun olduğuna dair iddialara yer verilmesi dikkat çekti. Havalimanının pisti geçen yıl Kasım ayında bakımdan geçmişti.

Havalimanı ulaşıma açıldı

Pistten çıkan yolcu uçağına yönelik çalışmalar için sabah saatlerinde üç çekici ile itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgede özel harekât polisleri de görevlendirildi.

Çalışmalar sonucu yolculara ait valiz ve eşyalar, uçaktan alınarak bir otobüse konuldu.

Öte yandan, Sahil Güvenlik botu da güvenlik amacıyla denizde seyretti. Çekiciler belirli bir süre bekledikten sonra alandan ayrıldı. Güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan havalimanından seferler yeniden başlatılırken, ilk sefer İstanbul'a gerçekleştirildi.