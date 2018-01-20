Trabzon uçağı için şok iddia

Sadece uçak için değil, evde duran bir cihazınız çalışmaya başlayabilir." dedi. Helhel, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır elektromanyetik dalgaları incelediklerini, çalışmalarında elektromanyetik dalga yayan aletlerin bir başka cihazı etkileme olasılığının oldukça yüksek olduğunu saptadıklarını söyledi.

Uçakların iniş ve kalkışlarında cep telefonları başta olmak üzere elektronik cihazların mutlaka kapatılması gerektiğine işaret eden Helhel, "Özellikle uçağın kalkışında ve inişinde uçak modunda olsa dahi tüm elektronik cihazların kapatılması isteği doğru bir istektir." dedi.

Helhel, Trabzon Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak denize metreler kala durabilen uçağın, yolculardan birinin cep telefonu açması sonucu kontrolden çıkmış olabileceği iddiasında bulunarak, şunları söyledi: "Allah'a şükür bir ölüm ve yaralanma olmadan büyük bir olayı atlattık ancak her zaman böyle şanslı olacağız diye değerlendiremeyiz.

Uçakta yolculuk yapan yolcularımızın özellikle uçağın kalkışı ve inişi anında telefonları uçak modunda bile olsa kapatmaları gerekiyor. Havada iken uçak modunda kullanılabilir.

İniş ve kalkışta diğer atari, elektronik kitap gibi elektronik cihazların da kapatılması gerekiyor. İnsan hayatta bir kez ölür. İkinci bir şansınız yok. Dolayısıyla telefonu 10 dakika geç veya erken kapatmak size hiçbir şey kaybettirmez."

AA