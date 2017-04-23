Trabzon’da şiddetli rüzgar

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu, Çayırbaşı Mahallesi Topal Sokak'taki bazı ağaçlar devrildi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandan yuvarlanan kaya parçası önce bir eve çarptı, ardından evin önündeki Hasan Topal (71) ile Hakkı Karakaş'a (57) isabet etti. Topal, olay yerinde hayatını kaybetti, hafif yaralanan Karakaş'a ise müdahale edildi. Topal'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, ilçede rüzgara bağlı çatı uçmaları olduğunu belirterek, "Çok fazla yıkılan ağaç var. Bir ölümüz var. Kapalı yolumuz yok. Yola devrilmiş ağaçlar var ama ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor" diye konuştu. Bu arada Trabzon'a Pazar günü sefer yapan uçaklar, şiddetli rüzgar nedeniyle inişte sıkıntı yaşadı. Uçakların orta şiddette türbülansa girmesi yolcuların korku dolu anlar yaşamasına yol açtı. HABER MERKEZİ