Trabzonlu balıkçılar Moritanya yolcusu

Balık av sezonunun bitimine az bir süre kala Akçakale Limanı'nda demirli teknelerine uzun Moritanya yolculuğu için hazırlık yaptıklarını belirten Metin Akgün, bundan sonra kısmetlerini Atlas Okyanusu kıyılarında arayacaklarını söyledi. Karadeniz’de son yıllarda avcılığın giderek azaldığına dikkat çeken Akgün, yeni av sezonuna Moritanya’da başlayacaklarını belirtti. Akgün "Karadeniz artık bizler için tatmin edici bir av sunmuyor. Bazı teknelerin kazancı iyi bazıları için ise çok kötü. Denizde tekne bakımından aşırı bir yoğunluk var, avcı sayısı çok. Denizin kirliliği ve tekne çokluğu balığın azalmasına neden olduğunu düşünüyorum” dedi.

Karadeniz, gelecek sezonlar için pek umut verici gözükmüyor. Hamsi de olacak gibi gözükmüyor. Orada şu an Türkiye’den giden 15 kadar tekne var. Artık ağlarımızı Moritanya için hazırlıyoruz“ diye konuştu. İHA