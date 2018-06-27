Trafik kazalarında artış var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 1 milyon 182 bin 491'den 1 milyon 202 bin 716'ya yükseldi. Söz konusu kazaların 1 milyon 20 bin 47'sini maddi hasarlı, 182 bin 669'unu ise ölümlü-yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içinde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 74,4'ü yerleşim yeri içinde, yüzde 25,6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

2017’de 7 bin 427 kişi öldü

Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 7 bin 427 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 534'ü kaza yerinde, 3 bin 893'ü ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kazalarda 300 bin 383 kişi yaralandı. Ölümlerin yüzde 48,6'sı yerlerim yeri içinde, yüzde 51,4'ü dışında gerçekleşti. Yaralanmaların ise yüzde 66,8'i yerleşim yeri içinde, yüzde 33,2'si dışında oldu.

Ölenlerin yüzde 43’ü sürücü

Karayolu ağında 2017'de gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2'si sürücü, yüzde 34,2'si yolcu, yüzde 22,6'sı ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 76'sının erkek, yüzde 24'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 68,9'unun erkek, yüzde 31,1'inin kadın olduğu görüldü.

Türkiye'de ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 213 bin 325 kusura bakıldığında, bunların yüzde 89,9'unun sürücü, yüzde 8,5'inin yaya, yüzde 0,7'sinin yol, yüzde 0,5'inin taşıt ve yüzde 0,4'ünün yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.

En çok kaza Temmuz’da oluyor

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 11 ile temmuz oldu. En az kaza ise yüzde 5,6 ile şubatta gerçekleşti. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü-yaralanmalı kazaların yüzde 15,1 payla en fazla cumartesi, yüzde 13,7 payla en az salı gerçekleştiği görüldü. Karayolu ağındaki ölümlü-yaralanmalı kazanın yüzde 67,4'ü gündüz, yüzde 30'u gece ve yüzde 2,6'sı alacakaranlıkta oldu. AA

