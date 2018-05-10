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Trafik kazası fırsatçılarına kanmayın

Zorunlu trafik sigortası kapsamında, trafik kazasında ölüm ya da sakat kalma durumunda tazminat hakkı doğuyor ancak kötü niyetli kişiler bu durumdan yararlanarak mağdurları kandırıp vekalet aldıktan sonra para kazanma fırsatına çeviriyor

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:48
Trafik kazası fırsatçılarına kanmayın

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, trafik kazası mağdurlarının acısından yararlanarak “tazminat fırsatçılığı” yapan kişilerin sayısının arttığına dikkati çekerek, birçok vatandaşın da kandırıldığından haberi dahi olmadığını söyledi. Zorunlu trafik sigortası kapsamında, trafik kazasında ölüm ya da sakat kalma durumunda tazminat hakkı doğduğunu ancak sigorta işlemlerindeki prosedürlerin kötü niyetlilere para kazanma fırsatı doğurduğunu dile getiren Usta, kazaları takip eden bu şahısların hastane ya da cenazede ulaşarak samimiyet kurdukları mağdurlara “yüklü tazminat alırız, işlemleri ben takip ederim” diyerek noter vekaleti verdirdiğini ifade etti. Bu kötü niyetli kişilerin işlemler sonucunda ödenen tazminatın kendi hesaplarına yatırılmasını sağladığını ve bunun çok küçük bir bölümünü mağdura gönderdiğini, bu şekilde onlarca olayla karşılaştıklarını aktaran Usta, şöyle konuştu: “Trafik kazası sonrası mağduriyetini gidermek isterken fırsatçılar tarafından kandırılan çok sayıda vatandaş tekrar mağdur ediliyor. Derneğimize bu şekilde mağdur olarak gelen kazazede sayısı günden güne artıyor. Çoğu mağdurun kandırıldığından haberi bile olmuyor. Mağdurları ısrarla arıyorlar. Travmatik dönemlerini fırsat bilip, ‘Ben de yakınımı trafik kazasında kaybettim’ yalanını söyleyip, onlarla duygusal bağ kuruyorlar. Eve, cenazeye, mezarlığa gidiyorlar. Geçen günlerde derneğimize ulaşan bir mağdur anlattı. Trafik kazası sonucu engelli kalmış ve hakkını almak için bu tip bir dernekle anlaşmış. Fırsatçılar, 100 bin lira tazminat çıktığını, yüzde 20’sini kendilerinin alacağını, geri kalan parayı ise vereceklerini söylemiş. Mağdur 80 bin lira alıyor ve yolda kendisine çarpan sürücü ile karşılaşıyor. Adam 160 bin lira tazminat ödediğini söylediğinde gerçekleri öğreniyor. Kazazedeler barodan adli yardım talep edebilir. Lütfen bu kurum ve kişilerin sizi daha fazla mağdur etmesine izin vermeyin.”

AA

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