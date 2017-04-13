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Trafik sigortasında tavan fiyat dönemi

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, 13 Nisan'dan itibaren uygulamaya giren zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına ilişkin, daha önce kredi kartıyla 3-4 taksit olarak alınan poliçe bedellerinin "tek çekim" olarak alınması için sigorta şirketlerinin kendi aralarında anlaştığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Trafik sigorta şirketlerini eski usul olduğu gibi taksit yapmaya davet ediyoruz" dedi

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Trafik sigortasında tavan fiyat dönemi

Bir taraftan fiyatların ucuzlayıp tavan fiyat uygulamasına geçilirken, diğer taraftan şirketlerin "tek çekim" uygulamasının farklı bir mağduriyet oluşturacağını dile getiren Küçük, "Çünkü herkesin aile bütçesi veya kredi kartı ödemesi müsait olmayabilir. Trafik sigorta şirketlerini eski usul olduğu gibi taksit yapmaya davet ediyoruz. Sonuçta kredi kartı garanti alışverişidir. Kendilerini bu yönteme dönmeyi tavsiye ediyoruz. Tüketicilere avantaj sağlayalım derken şu an mağdur etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ

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Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Dönemi
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