Trafikte 'hız' hayatlara mal oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet görevlileri, Kurban Bayramı'nda karayollarında aldıkları yoğun trafik önlemleriyle vatandaşların bayram tatilini huzurlu geçirmelerini sağlarken, trafik kazalarına bağlı can ve mal kayıplarının da önüne geçmeye çalıştı. Bakanlık, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına rağmen trafik denetimlerini 17-27 Ağustos tarihlerinde 11 gün süreyle gerçekleştirdi.

Bayram tatili süresince karayollarında yaklaşık 81 bin ekip ve 140 bin trafik personeli görev yaptı. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak denetim yapan 227 personelin yanı sıra 32 polis başmüfettişi de alınan tedbirleri yerinde denetledi. Kurban Bayramı'nda ülke genelinde karayolunu kullanan araç sayısı yüzde 53 artmasına rağmen polis ve jandarmanın aldığı yoğun trafik tedbirleri sayesinde bayram tatili süresince trafik kazalarına bağlı can kaybı sayısı, son 10 yılın (2008-2018) ortalaması ile aynı düzeyde kaldı.

Alınan trafik tedbirlerinin etkisini artırmak ve toplumun tamamını etkileyebilmek için çocukların aileleri üzerindeki yaptırım gücünden yararlanıldı. "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası başlatılarak, trafikte farkındalığı artırarak alınan trafik tedbirleri desteklendi. Bayram boyunca vatandaşların trafikte dikkatlerinin canlı tutulması amacıyla cep telefonlarına trafik güvenliğine ilişkin SMS'ler gönderildi.

Ölenlerin yüzde 80'ni kemer takmamış

Kurban Bayramı'nda alınan tüm tedbirlere rağmen 106 ölümlü kazada 137 can kaybı yaşandı. Ölümlü kazaların yüzde 52'si sürücülerin "hız kurallarına uymaması" nedeniyle oldu. Kazalarda hayatını kaybeden 31 sürücüden 25'inin (yüzde 80) emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi.

Kaza oluş türleri incelendiğinde ise 47 kaza tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 30 kaza yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 21 kaza yayaya çarpma, 8 kaza ise araçtan düşme, duran araca çarpma, yan yana çarpışma şeklinde meydana geldi. Yaya kazaları, toplam ölümlü kazaların yüzde 20’sini oluştururken, 2017 yılı Kurban Bayramı'nda yüzde 14 olan motosiklet kaza oranı ise bu bayram yüzde 2'ye düştü.

AA