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Trakya Birlik'ten ayçiçeğine iyi fiyat

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:50
Trakya Birlik'ten ayçiçeğine iyi fiyat

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ve yüzde 40 civarındaki yüksek yağ oranı ile Türkiye'nin en önemli yağlık tohumu olduğu belirtildi.

Türkiye'de üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 25-35 orandaki bölümünün birlik tarafından mübayaa edildiği belirtilen açıklamada, "2018/2019 iş yılı Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmektedir.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, ithalde uygulanan gümrük vergilerindeki değişimler, üretim maliyetleri bir bütünüyle göz önüne alındığında geçmişte olduğu gibi bugün de üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında görevinin bilinciyle hareket eden Trakya Birlik Yönetim Kurulu'nca 2018/2019 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2.459,20 TL/Ton olarak belirlemiştir.

Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.668,00 TL/Ton, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.320,00 TL/Ton olarak oluşmaktadır." AA
 

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