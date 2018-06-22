Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Kapıkule ve Gar sınır kapılarındaki sandıklarda Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını kullanıyor. Trakya'daki gümrük kapılarında oy kullanma işleminin başlatığı 7 Haziran Perşembe gününden bugüne kadar sınır kapılarına konulan 8 sandıkta 8 bin 162 kişi oy kullandı. Sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy verilebiliyor. Oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

AA