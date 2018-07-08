Tren vagonları raylardan çıktı.. çok sayıda ölü var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

10 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarındaki tren kazasında ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olay yerinde 100'e yakın ambulansın görev yaptığını söyleyen Gümüş, "İlk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Erdoğan’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı.

Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Başbakan Yıldırım kaza hakkında bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan bilgi aldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Tekirdağ'da Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi.

“Aşırı yağış nedeniyle…”

Aşırı yağışın sebep olduğu vurgusunu yapan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildi." denildi.

Tekirdağ Valisinden açıklama

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan meydana gelen kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz. Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.