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Trump'a 'derin' operasyon

ABD de 'derin devlet' harekete geçti. ABD'nin Türkiye'yi desteklemesini ve Fetullah Gülen'in Ankara'ya iadesini isteyen Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, görevinde henüz bir ayı doldurmadan istifa etmek zorunda bırakıldı. Flynn, Rusya ile de sağlıklı ilişkileri savunuyordu.

14 Şubat 2017 Salı 16:36
Trump'a 'derin' operasyon

YENİ MESAJ/HABER MERKEZİ

Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana arka arkaya imzaladığı tartışmalı kararnameler, attığı tweet'ler ve yaptığı atamalarla büyük tartışmalara yol açan ABD Başkanı Donald Trump, görevinin üçüncü haftasında ilk ve en önemli fireyi Pazartesi akşamı verdi.

Trump göreve resmen başlamadan önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey I. Kislyak ile yaptığı telefon konuşmaları haftalardır mercek altına alınan ve bunların içeriği konusunda Beyaz Saray'ı yanıltmakla suçlanan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael T. Flynn'in Pazartesi gecesi geç saatlerde istifa ettiği haberi gündemi sarstı.

Moskova'dan şantaj riski

İstifa, Trump yönetiminin Flynn'e destek konusunda birbiriyle çelişen açıklamaları ve Adalet Bakanlığı'nın, Flynn'nin Rus Büyükelçisi ile konuşmalarının Amerikan gizli servisleri (CIA, NSA) tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Eski bir kara kuvvetleri generali olan ve ulusal güvenlik danışmanlığı görevinde sadece 24'üncü gününü dolduran Flynn, istifa mektubunda, Aralık sonunda Rusya büyükelçisiyle yaptığı ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ambargo konusunu da ele aldığı telefon konuşması konusunda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e 'eksik bilgi' verdiğini itiraf etti.

Öte yandan Flynn, istifa mektubunda Trump'ı da övdü ve yeni başkanın "sadece üç hafta içinde Amerika'nın dünyadaki liderlik pozisyonunu yeniden tesis ederek Amerikan dış politikasına yeniden yön verdiğini" savundu. Trump'ın başkanlığa adaylığını açıklamasından bu yana sıkı destekçisi olan Flynn'in, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde sadece üç hafta kaldıktan sonra istifa etmek zorunda kalması, Beyaz Saray kadroları ve karar sürecine hakim olan kaosu da gözler önüne serdi.

Vites değiştirmişti

15 Temmuz darbe girişimini 'alkışlamaya değer' sözleriyle nitelendiren ve mevcut hükümetin ülkeyi İslamcılığa sürüklediğini savunan Flynn, birkaç ay sonrasında başkanlık seçiminin yapıldığı 8 Kasım günü The Hill adlı internet sitesinde yayınlanan yazısında, "Müttefikimiz Türkiye krizde ve desteğimize ihtiyacı var" başlıklı bir makale yayınlamıştı.

Bu makalede Erdoğan'a yönelik çok daha uzlaşmacı bir ifade kullanan Flynn, FETÖ konusunda "Ankara'nın bakış açısına göre Washington, 'Türkiye'nin Usame Bin Ladin'ine kucak açmış durumda. Biz Gülen'e güvenli bir sığınak sağlamamalıyız. Bu krizde gerçek dostlarımızın nerede olduğunu görmeliyiz" ifadesini kullanmıştı.

Rusya ile temas kuran cezalandırılıyor mu?

Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in bazı gözlemcilerce 'Kremlingate' olarak nitelendirilen, Rusya ile tartışmalı bağlantıları, sadece Rus büyükelçisiyle yaptığı konuşma ile sınırlı değil.

Flynn, 2015 yılında Moskova'ya yaptığı seyahat sırasında Rus hükümetinden para alıp almadığı konusunda da Kara Kuvvetleri tarafından soruşturuluyor. Anayasada özel olarak yer alan bir hüküm, eski ordu mensuplarının Kongre'nin onayı olmadan yabancı bir hükümetten para almasını yasaklıyor.

Trump cephesinden Gülen açıklaması

ABD Başkanı Trump'ın Türk vatandaşı danışmanı Sal Saygın Şimşek, "Fetullah Gülen Artık Amerika'nın korumasında değil. Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle artık Gülen üzerindeki koruma kalkanı kalkmıştır" dedi. Sal Saygın Şimşek, Donald Trump'ın Ortadoğu Politikaları Komisyonu’ndaki danışmanları arasında yer alıyor.

Son Güncelleme: 14.02.2017 17:55
Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzMichael FlynnFetullah GülenRusyaMoskovaTürkiyeTrumpABDAmerika
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cemal 2017-02-15 12:56:29

Düsünebiliyormusunuz. Kapitalis sistemin baskanlari dahi Milli Ekonomi Modelinden asirarak secim kazaniyor. Ey Türk Milleti bu gercegin farkina ne zaman varacaksin.

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