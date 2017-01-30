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Trump'a karşı bir milyon imza

İngiltere'de ABD Başkanı Trump'ın Londra'ya yapacağı resmi ziyareti engellemek için bir milyon imza toplandı. İngiltere Başbakanı May ise ziyaretin gerçekleşeceğini belirtti. Bu arada Trump’ın insanlık dışı uygulaması, dünya çapında güçlü şekilde protesto ediliyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi 18:28
Trump'a karşı bir milyon imza

YENİ MESAJ/HABER-ANALİZ

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a yönelik tepkiler, Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının vizelerine koyduğu kısıtlama ile birlikte tırmanışa geçti. Uygulamadan söz konusu 7 ülkenin birinin yanı sıra ABD vatandaşlığı olanlar da etkileniyor. Yasak ayrıca "Hem İngiltere, hem de söz konusu ülkelerden birinin vatandaşı" olanları da etkiliyor. Yasak kapsamında Amerikan vizesi olan Suriye, Irak, İran, Yemen, Sudan, Somali ve Libya vatandaşları ABD'ye giriş yapamıyor.

Global silkinme

Turump'ın söz konusu uygulamasına karşı 'küresel öfke dalgası' kabarmış durumda. ABD'de çok sayıda şehirde ve havalimanında öfkeli protestolar patlak verdi. İngiltere'de ise Trump'ın bu yıl içinde yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesini isteyen bir dilekçeye üç gün içinde 1 milyonu aşkın imza atıldı.

Bir dilekçenin parlamento gündemine alınması için 100 bin imzalı olması yetiyor. Buna karşılık halkın oylarıyla değil parti kongresiyle koltuğa oturan İngiltere Başbakanı May, Trump'ın ziyaret davetini kabul ettiğini ve gezisinin iptalinin söz konusu olamayacağını bildirdi. İngiltere Başbakanlığı, "Amerika çok önemli bir müttefik… Uzun vadeli düşünmek zorundayız" açıklamasını yaptı.

Donald Trump'ın ziyaretini protesto eden dilekçeye destek çağrısı yapan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise Twitter hesabından "Theresa May, resmi ziyareti erteleyip Trump'ın attığı adımı en açık şekilde kınamadığı takdirde Britanya halkını yarı yolda bırakmış olacak" açıklaması yaptı.

Bu arada başta Londra ve Berlin olmak üzere dünya genelindeki ABD büyükelçilikleri, söz konusu 7 ülkenin vatandaşlarına, aynı zamanda başka ülke vatandaşı olsalar bile vize vermemeye başladı.

Karşı hamleler gelmeye başladı

Trump'ın akıl almaz yasağından etkilenen ülkelerden de misillemeler gelmeye başladı. Irak, 90 gün süreyle Amerikan vatandaşlarının ülkeye girmesini yasakladı. Irak'tan yapılan açıklamada "ABD, Irak vatandaşlarına yönelik yasağı kaldırmazsa, biz de kaldırmayacağız" dedi. Bu arada ABD Kongresi'nin Amerikan Anayasasına aykırı kararlar alması nedeniyle Trump'ı başkanlıktan indirme girişiminde bulunabileceği de şimdiden konuşulmaya başladı. Bazı yorumcular, bu bağlamda "Müslüman yasağı ABD'yi anayasa krizine sürükledi" ifadesini kullanıyor. ABD'de çeşitli inanç gruplarının liderleri de seyahat yasağını insanlık dışı bulduklarını belirtti.

Şok yasaktan kim etkileniyor?

* Öğrenciler... Suriye, Irak, İran, Yemen, Sudan, Somali ve Libya vatandaşı 17 bin öğrenci ABD'deki üniversitelerde eğitim alıyor. Sömestr tatili nedeniyle ülkelerine giden bazı öğrenciler, ABD'ye yasak nedeniyle giriş yapamıyor.

* Amerikan şirketlerinde çalışanlar... Bir göçmen ülkesi olan ABD dünyada en fazla global şirkete sahip ülke konumunda. Google, Microsoft, Apple, Oracle gibi teknoloji şirketlerinde söz konusu 7 ülke vatandaşı çok sayıda çalışan bulunuyor. Yüksek niteliklere sahip bu kişiler şimdi Amerikan pasaportuna sahip olsalar bile ABD'ye giriş yapıp işlerine dönemiyor.

* Bilim adamları, sanatçılar vesaire... Yasak nedeniyle ABD'de konferans vermeye gidecek bilim adamları ülkeye giriş yapamıyor. Özellikle İranlı bilim adamları bu bağlamda en fazla etkilenen topluluğu oluşturuyor. Oscar adayı İranlı yönetmen Aşhar Ferhadi'nin 26 Şubat'taki ödül törenine katılamayacağı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 30.01.2017 20:21
Anahtar Kelimeler:
YabancıYasakMülteciTheresa MayAmerikaIngiltereLondroTrumpa Karşı Bir Milyon Imza
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TİBET 2017-01-31 11:31:58

Sahte seçimlerle sözde başkan yapılan Trump ın maskesiyle sahnelenen “vize kısıtlaması” isimli tiyatro oyununda genelde “Arap baharı”nda hedef alınan ülkelerin olması İLE
1- Neler maskelenmeye çalışılıyor ABD tarafından ?
2- Ya da tepkiye göre mi siyaset izlenecek?

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