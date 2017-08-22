Trump: ABD Afganistan'dan çekilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump , ülkesinin 16 yıldır savaşta bulunduğu Afganistan 'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin 'öngörülebilir ve kabul edilemez' sonuçlarını önlemek için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini açıkladı. "Afganistan ve daha geniş bölgede karşılaştığımız güvenlik tehditlerinin çok büyük olduğu sonucuna vardım" değerlendirmesinde bulunan Trump, Afganistan'a daha fazla Amerikan askerinin gönderilip gönderilmeyeceği ya da gönderilecekse ne zaman gönderileceğine dair detay vermedi.

Trump, Amerika'nın atacağı adımları planlamada 'zaman temelli' yaklaşımdan 'koşullara dayanan' bir yaklaşıma geçiş yaptığını duyurdu. Başkan Trump, "Asker sayıları ya da bundan sonraki askeri faaliyetlere dair planlarımız hakkında konuşmayacağız. Bundan böyle keyfi takvimler değil, sahadaki koşullar stratejimizi yönlendirecek" dedi.

ABD'nin Afganistan'da halihazırda yaklaşık 8 bin 400 askeri bulunuyor. 2001'deki işgalden bu yana ülkede yaklaşık 2 bin 400 ABD askeri hayatını kaybetti.

Trump, aslında 'ilk eğiliminin Afganistan'dan çekilme' yönünde olduğuna dikkati çekti ancak başkan olduktan sonraki değerlendirmesinde, Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmenin teröristlerin hemen doldurabileceği bir boşluk yaratabileceğine kanaat getirdiğini söyledi. Trump daha önceki açıklamalarında bunun tersi bir pozisyonu savunmuştu.

Trump, "Afganistan'dan hızlı bir çıkış hem tahmin edilebilir, hem de kabul edilemez sonuçlar doğurur. Acele bir çekilme, tıpkı 11 Eylül'den önce olduğu gibi, DEAŞ ve El Kaide dahil teröristlerin hızla dolduracağı bir boşluk yaratabilir" diye konuştu.

Ancak Trump, ABD'nin desteğinin 'açık çek şeklinde ve sınırsız' olmayacağını, Afgan hükümetinin de kararlılık ve ilerleme göstermesi gerektiğini vurguladı. Afganistan halkının kendi ulusunun güvenliğini sağlayacağını anlatan Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

ABD halkı zafersiz savaş yorgunu

Amerikan halkının "zafersiz savaş yorgunu olduğunu ve Amerikan halkının hayal kırıklığını paylaştığını" kaydeden Trump, ancak "nihayetinde kazanacağız" vurgusunu yaptı. Trump, "Askerlerimiz kazanmak için savaşacak. Bundan böyle, zaferin net bir tanımı olacak: Düşmanlarımıza saldırmak, IŞİD'i yok etmek, El Kaide'yi ezmek, Taliban'ın ülkeyi teslim almasını önlemek ve Amerikalılara yönelik toplu terör saldırılarını daha ortaya çıkmadan durdurmak" diye konuştu.

ABD'nin bir kısmı zarar gördüğü zaman halkının tamamının bundan zarar göreceğine işaret eden Trump, "Ulusumuza sadakat, birbirimize sadakat ister. Amerika sevgisi, halkının tamamının sevgisini gerektirir" açıklamasını yaptı.

ABD'yi dışarıdaki düşmanlarına karşı savunmak için birlik olmanın önemine dikkati çeken Trump, ABD halkının hayatını ve ABD'nin çıkarlarını koruma konusundaki kararlığını vurguladı.

Askere daha fazla yetki

Başkanlık görevine başlar başlamaz, sahadaki Amerikan güçlerine daha fazla yetki verilmesi kararı aldığını hatırlatan Trump, şimdi bu yetkiyi Afganistan'ı da kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirterek, "Washington'dan mikro yönetim savaşlar kazandırmaz" ifadesini kullandı. Başkan Trump ayrıca, ABD'nin askeri gücünün artık uzak topraklarda demokrasi inşası ya da diğer ülkelerin Amerika'nın istediği gibi yeniden şekillendirilmesi için kullanılmayacağının da altını çizerek, "O günler artık sona erdi" diye konuştu.

"Bundan sonra ABD ordusunu, uzak diyarlarda demokrasi inşası için ya da başka ülkeleri kendi imajımıza benzer şekilde yeniden inşa etmek için kullanmayacağız. Bunun yerine müttefik ve ortaklarımızla ortak çıkarlarımızı korumak için çalışacağız. Diğerlerinden yaşam tarzlarını değiştirmelerini istemiyoruz ancak ortak amaçları takip etmek çocuklarımızın daha iyi hayatlar yaşamasına imkan verecek. Bu 'İlkeli Gerçekçilik' ilerlemek için verdiğimiz kararlarda yol gösterici olacak" ifadelerini kullandı.

Pakistan'a tehdit

Bununla birlikte Trump, Afganistan'a barış getiren bir çözümün Taliban'ın unsurlarını içerebileceğini da kabul etti.

Trump, yeni stratejinin bir ayağının da, Pakistan'a yönelik yaklaşımlarında değişikliğe gitmenin oluşturduğunu belirterek, bu ülkeyi, "Pakistan'ın terör örgütlerine barınak sağlamasına artık sessiz kalamayız. Pakistan'ın Afganistan'daki çabamızda ortaklık kurmaktan kazanacağı çok şey var. Teröristleri barındırmayı sürdürmekten ise kaybedeceği çok şey var. Pakistan'a milyarlarca dolar ödüyoruz ama bizim savaştığımız teröristlere barınma imkanı sağlıyorlar. Bu hemen değişmeli" sözleriyle uyardı.